Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Ayazpaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, gruptakiler ve çevredeki ilçe sakinlerinden 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada olayda kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, E.D, O.D. ve P.D. tutuklandı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- O liste nasıl hazırlanıyor