Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

28 Ekim 2022 Cuma, 14:40

Ayazpaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, gruptakiler ve çevredeki ilçe sakinlerinden 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada olayda kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, E.D, O.D. ve P.D. tutuklandı.