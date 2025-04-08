Tekirdağ'da feci kaza... İşçi servisi kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Tekirdağ'da feci kaza... İşçi servisi kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
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AA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:03

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki  servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki işçi servisi Veliköy Işıklar mevkiinde çarpıştı.

Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #işçi servisi #kaza #tekirdağ #yaralı

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