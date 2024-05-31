Tekirdağ’da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:15

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:15

Kaza, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Bağlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve 2 servis savruldu. Savrulmanın etkisiyle servislerde bulunan 16 işçi ve 2 sürücü olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.