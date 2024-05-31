Tekirdağ’da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:15
Tekirdağ’da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı
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Kaza, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Bağlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve 2 servis savruldu. Savrulmanın etkisiyle servislerde bulunan 16 işçi ve 2 sürücü olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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