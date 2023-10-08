Tekirdağ’da kaçak göçmenler saklandıkları evde yakalandı

Tekirdağ’da bir evde yasadışı göçmenlerin bulunduğu ve yasadışı yollardan Avrupa’ya geçme hazırlığında oldukları ihbarını alan polis ekipleri göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:27
Tekirdağ’da kaçak göçmenler saklandıkları evde yakalandı
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Çerkezköy ilçesinde İhbar üzerine belirlenen bir adrese giden polis ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Evde yurtdışına kaçma hazırlığında olan 19’u Suriyeli, 2’si Filistinli olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaçak göçmenlerin, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne sevk edileceği öğrenildi.


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