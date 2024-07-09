Zeynep Bastık'la tekne tatilindeydi... Serkay Tütüncü'den romantik kutlama: 'İyi ki doğdun güzelim'

Zeynep Bastık ile Bodrum'da tekne tatili yapan Serkay Tütüncü, sevgilisinin 32'nci yaş gününü "İyi ki doğdun güzelim" sözleriyle kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:41
Zeynep Bastık'la tekne tatilindeydi... Serkay Tütüncü'den romantik kutlama: 'İyi ki doğdun güzelim'
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Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor.
Koy koy gezen çiftten Zeynep Bastık, 32'nci yaşına girdi. Şarkıcı, doğum gününü teknede arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Serkay Tütüncü, teknede sevgilisiyle çektirdiği bu fotoğrafı; "İyi ki doğdun güzelim" notuyla yayımladı.

TENKEDE ROMANTİK ANLAR

Serkay Tütüncü ile Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde teknede bir hayli romantik anlar yaşamıştı.

Önce birbirlerine sarılan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, daha sonra öpüşmüştü.


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