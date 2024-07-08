'Hastayım sana' demişti, Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın samimi tekne tatili

Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları; Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte, Cennet Koyu'nda görüntülendi. Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkaran Bastık, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:20
'Hastayım sana' demişti, Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın samimi tekne tatili
Abone Ol google-news

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları; Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Bodrum'da tekne tatiline çıktı.

Cennet Koyu'na demir atan ünlü isimler, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, teknenin ön kısmında romantik anlar yaşadı.

Samimi halleriyle dikkat çeken çift, daha sonra bulundukları yerden kalkıp teknenin içine girdi.

Günü, denize girip sohbet ederek geçiren Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci ve Emircan İğrek de tatilin keyfini çıkardı.


Zeynep Bastık' haberleri Serkay Tütüncü haberleri

İlgili Haberler

Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a övgü dolu sözler: 'Hastayım sana'

Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a övgü dolu sözler: 'Hastayım sana'
Serkay Tütüncü'den dikkat çeken Zeynep Bastık açıklaması: 'Yakın arkadaştık'

Serkay Tütüncü'den dikkat çeken Zeynep Bastık açıklaması: 'Yakın arkadaştık'
İddialara yanıt verdi: Zeynep Bastık Serkay Tütüncü açıklaması

İddialara yanıt verdi: Zeynep Bastık Serkay Tütüncü açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler