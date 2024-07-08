'Hastayım sana' demişti, Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın samimi tekne tatili

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:20

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Zeynep Bastık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşları; Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Bodrum'da tekne tatiline çıktı.

Cennet Koyu'na demir atan ünlü isimler, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, teknenin ön kısmında romantik anlar yaşadı.

Samimi halleriyle dikkat çeken çift, daha sonra bulundukları yerden kalkıp teknenin içine girdi.

Günü, denize girip sohbet ederek geçiren Esra Akpınar, Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci ve Emircan İğrek de tatilin keyfini çıkardı.

