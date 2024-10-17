Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 4 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:03

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente kaçak cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Çerkezköy ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 58 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili evde bulunan C.S, B.K, T.S. ve S.S. gözaltına alındı.


Etiketler: #tekirdağ #Kaçakçılık #Operasyon

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