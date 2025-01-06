Kocaeli’de 'kaçakçılık' operasyonu: Tam 600 kiloya ele konuldu...

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 600 kilogram kaçak tütün ve 105 bin 800 makaron ele geçirildi.

Kocaeli’de 'kaçakçılık' operasyonu: Tam 600 kiloya ele konuldu...
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:22

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Körfez’de ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 59 bin 800 boş ve 46 bin dolu olmak üzere 105 bin 800 makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #kocaeli

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