Tekirdağ’da kan donduran olay... Boğazı kesilerek altınları çalındı: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ Süleymanpaşa’da komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklanan 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Altınları da çalınan kadının olayıyla ilgili biri çocuk 3 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da kan donduran olay... Boğazı kesilerek altınları çalındı: 2 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 21:24

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti.

Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. Ardından Rabia Y.’nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

YOĞUN BAKIMDA

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.Ş. (14) ve A.K. (27) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.


Etiketler: #Süleymanpaşa #bıçaklı saldırı

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