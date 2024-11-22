Korkunç olay... Kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu!
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Leyla Örün’den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti.
Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açtı.
KANLAR İÇİNDE BULDULAR
Eve giren ekipler, kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Leyla Örün’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Şanlıurfa #Kadın #kadın cinayeti
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