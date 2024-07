Tupac cinayetinde yeni gelişme: ‘1 milyon dolar teklif edildi...’

Yayınlanma: 27.07.2024 - 16:29

Güncelleme: 27.07.2024 - 16:29

Hip hop kültürünün simge isimlerinden rapçi Tupac Shakur'un 1994’te aracı içerisindeyken kurşunlanarak öldürüldüğü cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni mahkeme belgeleri, Tupac'ın katil zanlısı Duane Davis’in polisle yaptığı görüşme sırasında Sean Combs'u cinayeti azmettirerek 1 milyon dolar ödemekle suçladığını ortaya çıkardı.

Duane Davis, 1994 yılında 25 yaşında olan rapçi Tupac Shakur'u öldürmekle suçlanarak 29 Eylül 2023 tarihinde tutuklandı. Davis, 23 Temmuz'da avukatının kefaletinin yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmasının ardından hakim karşısına çıktı.

KEFALET İSTEDİ YENİ KANITLAR ÇIKTI

Bu talebe cevaben Clark Bölge Savcılığı, 18 Temmuz'da Davis'e ait bir polis ifadesini belgeleriyle mahkemeye sundu.

Belgelerde, Davis'in Las Vegas Polisi ile yaptığı ve 2009 yılına ait olduğu bildirilen bir görüşmenin dökümü de yer aldığı bildirildi.

ABD merkezli The US Sun, rapçi Combs'un hem Tupac'ın hem de plak şirketi yöneticisinin ölmesini istediğini söylediği iddia edildi.

”HER ŞEYİ VERMEYE HAZIRIM”

Kayıtta Davis, Combs'u şunları söylemekle suçladı: "Bu adamlardan kurtulmak istiyorum, her şeyi vermeye hazırım”

Vur emri verildiğinde sadece Davis, Eric Martin ve Combs oradaydı. Davis ve 10 yıl önce vefat eden Eric Martin'in Combs’tan 1 milyon dolar istedikleri ve ”onları hemen temizleriz, biliyorsun” dediği iddia edildi.

DUANE DAVİS KİMDİR?

Duane "Keffe D" Davis, Los Angeles bölgesinde faaliyet gösteren South Side Compton Crips adlı çetenin eski bir lideridir. Davis, 1996 yılında rapçi Tupac Shakur'un öldürülmesi olayına karıştığını itiraf etti ve olay sırasında arabada bulunduğunu söyledi. İtirafında, Shakur'u vuran kişinin yeğeni Orlando Anderson olduğunu belirtti ve bu saldırının hem daha önce yaşanan bir kavganın intikamı hem de Sean "Diddy" Combs tarafından teklif edilen 1 milyon dolarlık ödül için gerçekleştirildiğini iddia etti.

Davis, 29 Eylül 2023 tarihinde tutuklanmış ve suçsuz olduğunu beyan etti. Uzun yıllar boyunca soğuk bir dava olarak kalan bu olay, yapılan yeni soruşturma sonucunda Davis'in tutuklanmasına yol açtı.

SEAN COMBS KİMDİR?

Sean John Combs, sahne isimleriyle Puff Daddy olarak bilinen Amerikalı bir rapçi, plak yapımcısı, aktör ve girişimcidir. 4 Kasım 1969'da New York, Harlem'de doğan Combs, kariyerine müzik endüstrisinde başladı ve hızla yükseldi. 1993 yılında kendi plak şirketi Bad Boy Records'u kurdu ve The Notorious B.I.G., Faith Evans ve 112 gibi başarılı sanatçılarla çalıştı. 1997'de çıkardığı ilk albümü "No Way Out" büyük bir başarı elde etti ve Grammy Ödülü kazandı.

Tupac Shakur'un cinayetiyle ilgili davada Sean Combs'un adı sıkça geçmiştir. Bu iddialar, Davis'in 2018'de kanser olduğunu açıklayıp cinayetle ilgili itiraflarda bulunmasının ardından ortaya çıktı. Davis, Tupac'ın vurulduğu gece beyaz bir Cadillac'ta bulunduğunu ve Anderson'un Tupac'ı vurduğunu söyledi. Bu itiraf, olayın yeniden soruşturulmasına ve Davis'in tutuklanmasına yol açtı.