Fatih'te 3 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te, 2 katlı binada çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak’taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada yapılan incelemede Abdullah K'nin (82) hayatını kaybettiği belirlendi.
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