Fatih'te 3 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih'te, 2 katlı binada çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:22
Fatih'te 3 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak’taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada yapılan incelemede Abdullah K'nin (82) hayatını kaybettiği belirlendi.


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