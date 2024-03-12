Kumar oynayan 30 şahsa yüklü para cezası

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa, 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:32
Kumar oynayan 30 şahsa yüklü para cezası
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dörtyol İlçesinde 11 Mart tarihinde; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması kapsamında 10 işyeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde; 117 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 30 şahsa 192 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde 2 işyeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.


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