Tekirdağ’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, fabrika personelini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.
Feci kaza, Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde meydana geldi. M.B idaresindeki 59 AGS 240 plakalı fabrika servis minibüsünün lastiği patladı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüste yaralanan 7 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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