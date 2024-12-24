Tekirdağ’da maden ısrarı
Tekirdağ Çorlu’daki Maksutlu Mahallesi’nde kum ve çakıl maden ocağı işletmek isteyen Özgenç İnşaat, Mart 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin başvurusunu değerlendiren bakanlık, Haziran 2023’te “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini duyurdu.
Husisi orman ve tarım alanına yapılmak istenen projeye ilişkin Çorlu Belediyesi dava açtı. Belediyenin açtığı davada Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, Şubat 2024’te verilen onayın iptaline karar verdi. Mahkeme kararında, “ÇED gerekli değildir kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır” dendi.
İKİNCİ BAŞVURU
Şirket yeni ÇED dosyası hazırlayarak bakanlığa ikinci bir başvuru yaptı.
16 Aralık’ta yapılan başvuruyu değerlendiren bakanlık, 9 Ocak’ta halkın katılımı toplantısı yapılmasına karar verdi. ÇED raporunda yer alan bilgiye göre yerleşim alanına 350 metre mesafede konut bulunan alanda beş yıl çalışma yapılacak.
Bu kapsamda yılda 358 bin 176 ton kum ve çakıl çıkarılacak. Proje kapsamında patlatma da yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- Özel: Hepimizin vicdanlarını sızlattı
- Kuzey Altuğ'dan korkutan haber! Çağla Şıkel paylaştı
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'
- 'Bahçeli efendi yeni uyandı!'
- 'Kürt dostlarımız tarafından...'