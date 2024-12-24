Tekirdağ’da maden ısrarı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Husisi orman ve tarım alanına yapılmak istenen projeye ilişkin Çorlu Belediyesi dava açtı. Belediyenin açtığı davada Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, Şubat 2024’te verilen onayın iptaline karar verdi. Mahkeme kararında, “ÇED gerekli değildir kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır” dendi.

İKİNCİ BAŞVURU

Şirket yeni ÇED dosyası hazırlayarak bakanlığa ikinci bir başvuru yaptı.

16 Aralık’ta yapılan başvuruyu değerlendiren bakanlık, 9 Ocak’ta halkın katılımı toplantısı yapılmasına karar verdi. ÇED raporunda yer alan bilgiye göre yerleşim alanına 350 metre mesafede konut bulunan alanda beş yıl çalışma yapılacak.

Bu kapsamda yılda 358 bin 176 ton kum ve çakıl çıkarılacak. Proje kapsamında patlatma da yapılacak.