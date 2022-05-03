Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Tekirdağ'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı. Meydana gelen kaza sonrasında 4 kişi yaralandı. Tarlaya uçan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
03 Mayıs 2022 Salı, 17:51
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Tekirdağ'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. 

Kaza, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray'dan Vakıflar Mahallesi istikametine seyreden Gülcan K. idaresinde ki 59 ZK 967 Plakalı otomobil Kurtdere Mahallesi yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Gülcan K. ve otomobilde bulunan Tuğçe, Elif K. ve Cemre Naz K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tarlaya uçan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


kaza trafik kazası otomobil tekirdağ

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler