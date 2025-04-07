Tekirdağ'da panik anları: 2 katlı ahşap ev çöktü!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev çöktü.

Tekirdağ'da panik anları: 2 katlı ahşap ev çöktü!
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DHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:45

Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap ev henüz belirlenmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde evde kimsenin bulunmadığını belirledi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Evin çevresine güvenlik şeridi çekilip önlem alındı. Çöken evde yaşayan kişinin yaklaşık 1 ay önce boşalttığı öğrenildi. 


Etiketler: #tekirdağ #ahşap ev #ahşap

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