Tekirdağ'da panik anları: 2 katlı ahşap ev çöktü!
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev çöktü.
Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap ev henüz belirlenmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde evde kimsenin bulunmadığını belirledi.
EKİPLER ÖNLEM ALDI
Evin çevresine güvenlik şeridi çekilip önlem alındı. Çöken evde yaşayan kişinin yaklaşık 1 ay önce boşalttığı öğrenildi.
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