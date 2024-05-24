Tekirdağ’da sahte estetisyen yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evinde estetik operasyonlar yaptığı belirlenen sahte estetisyen S.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:06
Tekirdağ’da sahte estetisyen yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. adlı kadının Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Mert Sokak’taki evinde yetkisi olmadığı halde botoks, dolgu ve estetik operasyonlar yaptığını belirledi.

Polis, eve düzenlediği baskınla S.A.’yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada estetik operasyonlarda kullanılan içinde sıvı bulunan 22 cam tüp, içinde sıvı bulunan 21 şırınga, içinde sıvı bulunan 14 ampul, 110 enjeksiyon iğnesi ucu ve 1 serum ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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