Tekirdağ'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:31

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:31

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi. Ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.