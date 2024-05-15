Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Dereağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, trafik polisi ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Süleymanpaşa ve Çorlu’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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