Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:40
Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik kazası: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Dereağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, trafik polisi ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Süleymanpaşa ve Çorlu’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


tekirdağ haberleri

İlgili Haberler

İzmir, Can Atalay için sokakta: 'Adalet istiyoruz ve kazanacağız'

İzmir, Can Atalay için sokakta: 'Adalet istiyoruz ve kazanacağız'
Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
İBB Başkanı İmamoğlu, seçimi kazanan Turan’ı ziyaret etti: Fatih’te işbirliği vurgusu

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimi kazanan Turan’ı ziyaret etti: Fatih’te işbirliği vurgusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar

Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar
Son Dakika... 37. turun sonunda: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!

Son Dakika... 37. turun sonunda: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
Maldivler’den Mersin’e: Sibiryalı Gelin ve Türk Damat Düğünü

Maldivler’den Mersin’e: Sibiryalı Gelin ve Türk Damat Düğünü
Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!

Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı
İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten tartışma yaratacak 'tasarruf değerlendirmesi': Kamu maaşları ve emekli maaşlarında

İngiliz ekonomist Timothy Ash'ten tartışma yaratacak 'tasarruf değerlendirmesi': Kamu maaşları ve emekli maaşlarında
Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı