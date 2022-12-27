Tekirdağ'da şüpheli ölüm... 23 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Tekirdağ'da dışardan evine gelen 23 yaşındaki Muhammet Uçar, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli ölüm olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde Muratlı’nın Yavaşça Mahallesi’nde evine gelen 23 yaşındaki Muhammet Uçar bir süre sonra hayatını kaybetti.
Uçar’ın hareketsiz ve tepkisiz halini gören ailesi durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Muhammet Uçar’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.
Muhammet Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
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