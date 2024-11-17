Tekirdağ'da sır ölüm: Mezarlıkta iki kuzen ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Birkan İspir (32) ile kuzeni Berna İspir (22), hafif ticari araç içinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Birkan İspir’in, Berna İspir’i kalbinden vurduktan sonra aynı tabanca ile kendi kalbine ateş ederek intihar ettiği değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da sır ölüm: Mezarlıkta iki kuzen ölü bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 20:46

Olay akşam saatlerinde Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi.

İlçede şoförlük yapan Birkan İspir ve markette çalışan kuzeni Berna İspir 34 JE 505 plakalı hafif ticari araçla mezarlığa geldi. Birkan İspir'in kullandığı hafif ticari araç park edildikten bir süre sonra silah seslerinin yükselmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

'İNTİHAR' ŞÜPHESİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Birkan ve Berna İspir’in öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede araçta 1 tabanca bulundu.

Birkan İspir’in, Berna İspir’i kalbinden vurduktan sonra aynı tabanca ile kendi kalbine ateş ederek intihar ettiği değerlendiriliyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da olay yerine gelerek gelişmeleri takip etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen kuzenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #tekirdağ #ateş #Mezarlık

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