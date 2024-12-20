Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: Yaralılar var!

Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:03

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #kaza #Kırklareli #yük treni #servis

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