Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda, 25 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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