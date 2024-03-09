Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:08
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda, 25 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

 

 


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