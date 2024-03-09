Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:09

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda, 25 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap, 5 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.