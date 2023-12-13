Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:32
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 16 kilogram esrar, 3 bin 526 sentetik ecza, 425 gram metamfetamin, 276 gram bonzai, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 154 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 125 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 


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