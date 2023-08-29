Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın 2 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:36
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Süleymanpaşa 100.Yıl Mahallesinde ikamet eden T.K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram metamfetamin, 2 gram esrar, dijital hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli ile birlikte ikamette bulunan toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Muratlı Müsellim Mahallesi'nde ise icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında park halinde bulunan motosiklet sürücüsü A.C. isimli şahsın davranışlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gram esrar ele geçirildi. 

Şahıs ile ilgili işlem gerçekleştirildi.


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