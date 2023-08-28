İktidarı işaret etti... Kılıçdaroğlu'ndan 'Şehit Hakan Telli' tepkisi: 'Uyuşturucu baronları Türkiye'de yuvalandı'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:39

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:39

İstanbul Kağıthane’de geçen cuma gecesi bir binadan uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis memuru Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik olay yerine gönderilmiş; içeriden üzerlerine uzun namlulu silahla ateş açılmıştı.

ÇATIŞMADA ŞEHİT OLMUŞTU

Hakan Telli olay yerinde şehit olmuş, polis Ahmet Yasin Çevik ise ağır yaralanmıştı.

Çıkan çatışmada çete üyesi Diyar Anucur öldürülmüş; biri yaralı olmak üzere 4 çete üyesi de yakalanmıştı. Polisi şehit eden çetenin geçmişte uyuşturucu, cinayet ve silahlı saldırı olaylarına karışan ‘Anucur çetesi’ üyesi oldukları belirlenmişti.

İSTANBUL METAMFETAMİN KULLANIMINDA 10. SIRADA

Kağıthane’de bir polisin şehit olduğu operasyon son zamanlarda giderek yaygınlaşan metamfetamin adlı uyuşturucunun ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’de giderek büyüyen metamfetamin tehdidi, yapılan operasyonlarda ele geçen miktarlara da yansıdı. İstanbul’da 1 Ocak’tan bu yana 24 bin 539 narkotik operasyonu düzenlendi. Bu çalışmalarda 8.5 ton uyuşturucu madde, 2.5 milyon adetten fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi. Ağustosa kadar geçen 7 aydaki uyuşturucunun 5 ton 657 kilosunun metamfetamin olması alarmın büyüklüğünü gösteren bir veri oldu.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 2022 raporuna göre, İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa’daki 106 merkez arasında 10’uncu sırada.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'HAKAN TELLİ' TEPKİSİ

Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Hakan Telli'yi andığı paylaşımında, Türkiye'de gittikçe derinleşen uyuşturucu bataklığına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul’da uyuşturucu baronları tarafından kahraman polisimiz Hakan Telli’nin şehit edilmesi ve iki silah arkadaşının yaralanması; emniyet güçlerimizin, zorlu şartlar ve siyasi baskılara karşın verdiği azimli mücadeleye rağmen, yüzleşmemiz gereken acı bir gerçeği önümüze koydu" dedi.

İstanbul’da uyuşturucu baronları tarafından kahraman polisimiz Hakan Telli’nin şehit edilmesi ve iki silah arkadaşının yaralanması; emniyet güçlerimizin, zorlu şartlar ve siyasi baskılara karşın verdiği azimli mücadeleye rağmen, yüzleşmemiz gereken acı bir gerçeği önümüze koydu. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 28, 2023

"TÜRKİYE UYUŞTURUCUNUN PAZARI HALİNE GELDİ"

CHP lideri, "Uyuşturucu baronları paralarıyla birlikte Türkiye’ye gelsinler diye, birden fazla özel kanun dahi çıkardı. Böylece uyuşturucu baronları, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de yuvalanma imkânı buldular" sözlerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye eskiden uyuşturucunun transit bölgesiydi. Şimdi ise Saray ve şürekâsının desteğiyle Türkiye uyuşturucunun pazarı haline geldi" dedi.

CHP liderinin paylaşımı şu şekilde:

İstanbul’da uyuşturucu baronları tarafından kahraman polisimiz Hakan Telli’nin şehit edilmesi ve iki silah arkadaşının yaralanması; emniyet güçlerimizin, zorlu şartlar ve siyasi baskılara karşın verdiği azimli mücadeleye rağmen, yüzleşmemiz gereken acı bir gerçeği önümüze koydu.

Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız birer birer uyuşturucu çetelerinin ağına düşüyor. Uyuşturucu bağımlılığı bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılıyor. Aileler çaresiz... Peki neden?

Çünkü uyuşturucu baronlarının kirli parasına muhtaç olacak kadar memleketi ekonomik bir soykırıma maruz bırakan siyasi iktidar, gün geldi sadece kirli paranın değil sahiplerinin de Türkiye’ye girmesine göz yumdu.

Uyuşturucu baronları paralarıyla birlikte Türkiye’ye gelsinler diye, birden fazla özel kanun dahi çıkardı. Böylece uyuşturucu baronları, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de yuvalanma imkânı buldular…

Sonuç, kafelerde, AVM’lerde birbirleriyle çatışmaya, hesaplaşmaya başladılar. Özellikle İstanbul, dünya suç örgütlerinin, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndü.

Son bir yılda yaşanan bazı olayları hatırlayalım…

Daha garip olanı ise dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” dediği operasyonda nasıl olduysa herkes serbest kaldı.

İsrail Dışişleri Bakanı ise, Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl hüküm giyen Danny Awka’nın diplomatik temas sonucunda serbest bırakılacağını açıkladı ve dışarıdan talimat alan Saray Hükümeti uyuşturucudan hükümlü İsrailli’yi bıraktı. Malum papazı da böyle bırakmıştı…

Türkiye eskiden uyuşturucunun transit bölgesiydi. Şimdi ise Saray ve şürekâsının desteğiyle Türkiye uyuşturucunun pazarı haline geldi.

Saray iktidarı resmen, çocuklarımızı uyuşturucu baronlarına kurban verdi. Ne uğruna? Üç gün daha iktidarda kalmak uğruna. Uyuşturucu parası ile cari açığı finanse edebilmek uğruna.

Biraz rakam paylaşayım: Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayınladı. Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre; ülkemizi kuşatan metamfetamin kullanımı son 2 yılda 5,5 kat arttı. Met olaylarındaki şüpheli sayısı ise bir yılda yüzde 61,5 arttı. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin raporuna göre; İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa’daki 106 merkez arasında 10’uncu sırada.

İktidarda kalabilmek uğruna, kirli para uğruna kendi ülkesinin evlatlarını bile gözden çıkaran Saray Hükümetinin önünde tek bir hedef var: Milletimizi manipüle ederek, kentlerimizi tümüyle baronlara teslim etmek. Buna, milletimizle birlikte dur diyeceğiz!