Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... 7 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:39
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... 7 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hayrabolu, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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