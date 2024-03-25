Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu... 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hayrabolu, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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