Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin biçilmiş buğday tarlasına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:02
Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu
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Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.E. idaresindeki otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.


tekirdağ trafik kazası

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