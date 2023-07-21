Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:02

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:13

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.E. idaresindeki otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.