Tekirdağ'daki ilaç fabrikasında patlama: Sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'daki ilaç fabrikasında patlama: Sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:55

Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında küçük çaplı patlama oldu.

Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında sesten etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #tekirdağ #ilaç fabrikası #patlama

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