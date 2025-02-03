Tekirdağ'daki ilaç fabrikasında patlama: Sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında küçük çaplı patlama oldu.
Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında sesten etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #tekirdağ #ilaç fabrikası #patlama
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