Tekman’da feci kaza: 2’si ağır 8 yaralı

Erzurum’un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:36
Tekman’da feci kaza: 2’si ağır 8 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, hacdan dönen akrabalarını karşıladıktan sonra evlerine dönen aile Erzurum - Tekman karayolu Hürriyet Mahallesi yatılı bölge okulu yakınlarında sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yola devrildi.

Kaza sonrası yaralılar bölgeye gelen 112 helikopter ve kara ambulansı ile Erzurum’a kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesindeki tedavilerine devam ediliyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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