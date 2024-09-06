Tekme ve sopalarla darp edilen genç, hastanede hayatını kaybetti

Isparta’da kavgada ağır yaralanan Ertuğrul Samet Candere, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Oktay G. tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 17:51
Tekme ve sopalarla darp edilen genç, hastanede hayatını kaybetti
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6 Mart Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Samed Candere ile bir grup arasında laf atma nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Candere, grubun tekme ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Aldığı darbelerle yere yığılan Candere, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ertuğrul Samed Candere, tüm müdahalelere rağmen bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Oktay G. gözaltına alındı. Oktay G. ilk ifadesinde; kavganın laf atma tartışması üzerine çıktığı, Candere’nin iş yerindeki çalışanlarına laf attığı ve eline aldığı sopayla iş yerine gelip kendisine saldırdığı, bunun üzerine savunmak amacıyla sopayla bir kez vurduğunu belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Oktay G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ertuğrul Samed Candere’nin cenazesi cuma namazını müteakip Mekke Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 


Etiketler: #Isparta

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