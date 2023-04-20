Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Ataşehir'de yol verme kavgası!

İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında iki sürücü arasındaki yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:08
Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Ataşehir'de yol verme kavgası!
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Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde önceki gün; iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bir yurttaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 


Ataşehir kavga bıçaklı kavga

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