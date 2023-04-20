Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Ataşehir'de yol verme kavgası!
İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında iki sürücü arasındaki yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde önceki gün; iddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlanırken, bir yurttaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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