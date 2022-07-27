'Tekne' tamir ederken 3 metre yükseklikten düştü

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 08:12

Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde; Koray Volkan Şengül teknede tamir yaptığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Başını bir dolaba çarpan Şengül ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Volkan Şengül, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şengül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şengül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.