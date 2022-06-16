Çifte Soygun filmi konusu nedir? Çifte Soygun filmi oyuncuları kimler?
Çifte Soygun filmi bu akşam 21:45'de Star Tv'de izleyiciyle buluşuyor.
Çifte Soygun, orijinal ismiyle Flypaper, Patrick Dempsey ve Ashley Judd'ın başrol oynadığı, Rob Minkoff tarafından yönetilen ve Jon Lucas ile Scott Moore tarafından yazılan 2011 Amerikan suç komedi filmidir. 19 Ağustos 2011'de yayınlandı. Bir gülünç parodi, banka soygunu filmlerinin bir parodisi, tekno-gevezelik ve Murphy Yasası'nın serpiştirildiği bazı patlamalarla bezeli eğlenceli filmde kahkahalarınızı tutamayacaksınız.
ÇİFTE SOYGUN FİLMİ KONUSU
Kapanış saatinden hemen önce, banka memuru Kaitlin'in son bir müşterisi olan Tripp, 100 doların ilginç, özel bir madeni para kombinasyonuna bölünmesini ister. Onunla flört ederken, banka aynı anda iki soyguncu grubu tarafından saldırıya uğrar: kasa için makineli tüfekli bir üçlü yüksek teknoloji uzmanı ve ATM için bir tabanca ve bir pompalı tüfekle içeri giren ikili serseriler tarafından.
Bir silahlı çatışma sezen Tripp, iki grup birbirine ateş açarken hem kendini hem de Kaitlin'i güvende tutmak için tezgaha atlar. Bir seyirci (muhtemelen bir ajan) hızla vurularak öldürülür. Tripp devreye girerek gruplar arasında bir ateşkes önerir ve aynı anda başlangıçta planladıkları gibi soyar. Sekiz rehine üst kata alınır, mutfağa kilitlenir ve pencereler karartılır ve olayla gelişir.
OYUNCULAR
* Patrick Dempsey
* Ashley Judd as Kaitlin
* Tim Blake Nelson
* Mekhi Phifer as D'arriens
* Matt Ryan as Gates
* Jeffrey Tambor as Gordon Blythe
* John Ventimiglia as Weinstein
* Pruitt Taylor Vince
* Curtis Armstrong as Mitchell Wolf
* Rob Huebel as Rex Newbauer
* Adrian Martinez
* Natalia Safran
* Octavia Spencer
* Eddie Matthews
* Rob Boltin
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