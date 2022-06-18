Art arda gelen akaryakıt zamlarına yurttaştan sert tepki: 'Dikkat soygun var'

18 Haziran 2022 Cumartesi, 17:10

Akaryakıta yapılan zamlar yurttaşların belini bükerken tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Sakarya Adapazarı'nda minibüsçülük yapan Murat Aşık, zamlara tepki gösterdi.

Minibüsünün arkasına 'Dikkat soygun var' ve 'Bu araç eve değil, devlete çalışmaktadır' yazan Aşık, "Artık dayanamıyoruz. Mazot 9 lira iken ÖTV’den feragat eden devlet, mazot bugün 30 lira olmuş neden feragat etmiyor? Çünkü Hazine'de para yok. Bize ne, bize ne!" dedi.

Aşık, şöyle konuştu:

“Sezona başlarken, mazotu 7.25 TL’den alıyorduk. Şu an 30 TL oldu. Ben bu yazıda aracımın arkasına mazot 29 TL yazarken, 30 TL oldu. Artık dayanamıyoruz. Mazot 9 lira iken ÖTV’den feragat eden devlet, mazot bugün 30 lira olmuş neden feragat etmiyor, neden? Çünkü Hazine'de para yok. Bize ne, bize ne! İyi yönetseydiniz de olsaydı. Bizi yönetenler aklını lütfen başına alsın. Millet can çekişiyor. Hadi benim gelirim var idare ediyorum. Benim arabacı arkadaşım can çekişiyor, can. Devlet bunu daha önce yaptı, yine yapabilir. Lütfen mazottaki vergiden artık vazgeçin. Bu araç eve değil, benim cebime değil, devlete çalışıyor. Kim bilerek bu milletin hakkını gasp ediyorsa, Allah bin belasını versin. Millet tepki göstermekten korkuyor. Tepkisizlikten bu durumdayız, Kimse bana, ‘Mazot fiyatlarını biz belirlemiyoruz, brent petrol ve dolar belirliyor’ diye hikâye anlatmasın. Brent petrolü her gün takip ediyorum. 123 dolardan, 113 dolara geriledi, indirim yok.”