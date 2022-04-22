Tekrar dolandırmak istedi, bu kez yakalandı

22 Nisan 2022 Cuma, 16:30

Minarecik Mahallesi'nde oturan Mevlüt S.'yi 24 Şubat günü telefonla arayan Hüseyin Batmaç, kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör örgütüne karıştığını ve soruşturma kapsamında da para ve altın takıların incelenmesi gerektiğini belirtti. Buna inan Mevlüt S. de adrese gelen Hüseyin Batmaç'a 12 bin Euro'yu teslim etti.

İKİNCİDE YAKAYI ELE VERDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Mevlüt S., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mevlüt S.’nin ifadesine başvurup şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sürerken, Batmaç, 20 Nisan günü Mevlüt S.'yi arayıp, aynı yöntemle yine dolandırmak istedi. Mevlüt S.'yi kandırdığını sanıp paraları almayan gelen Batmaç, ihbar üzerine çağrılan polis tarafından suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDI

Batmaç'ın yapılan üst aramasında ele geçirilen 9 bin Euro Mevlüt S.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Batmaç tutuklandı.