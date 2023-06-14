Tekstil fabrikasında baskı makinesi alev aldı: 3 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında baskı makinesinin alev alması ile çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:39
Tekstil fabrikasında baskı makinesi alev aldı: 3 işçi yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında, dün işçilerin baskı makinesi üzerinde kalan boya kalıntılarını temizlediği sırada yangın çıktı.

3 işçi yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan G.S., A.D. ve E.B. tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan 3 işçinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Makinenin alev aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.


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