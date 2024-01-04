Tekstil fabrikasında yangın!

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 20:34
Tekstil fabrikasında yangın!
Abone Ol google-news

Gaziantep-Kilis karayolu Yeşil Vadi Kavşağı yakınındaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede etkili olan sağanak ve yoğun sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.


gaziantep Yangın fabrika

İlgili Haberler

Palet üretim tesisinde çıkan yangın... Mobilya imalathanesine de sıçradı!

Palet üretim tesisinde çıkan yangın... Mobilya imalathanesine de sıçradı!
Kahramanmaraş’ta korkunç yangın... Baba ile kızı hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş’ta korkunç yangın... Baba ile kızı hayatını kaybetti!
Sarıyer'de villa yangını... İnceleme başlatıldı!

Sarıyer'de villa yangını... İnceleme başlatıldı!

En Çok Okunan Haberler