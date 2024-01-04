Tekstil fabrikasında yangın!
Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Gaziantep-Kilis karayolu Yeşil Vadi Kavşağı yakınındaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede etkili olan sağanak ve yoğun sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.
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