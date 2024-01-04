Sarıyer'de villa yangını... İnceleme başlatıldı!
Sarıyer'de bulunan bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin, yangınla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos Mahallesi Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatı katında saat 12.30 sıralarında yangın meydana geldi.
İddiaya göre, çatıdan dumanların yükseldiğini gören villada çalışan görevli önce içeride bulunanları uyardı, ardından itfaiyeye haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerii çatı katındaki yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekibi herhangi bir yaralanma ihtimaline karşılık hazır bekledi. İtfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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