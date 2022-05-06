Tektaş yüzüğü küçük bulan sevgiliye dava: Soruşturma başlatıldı
Rus sevgilisinin yüzüğü küçük bulup evlenme teklifini reddettiği Onur A., yaşamına son vermek istedi. Polisin intihardan vazgeçirdiği Onur A., sevgilisinden şikayetçi oldu.
İstanbul'da Sarıyer'deki bir kafede meydana gelen olayda 32 yaşındaki Onur A., 2 yıldan bu yana birlikte olduğu Rusya vatandaşı İrina D.'ye cebinden çıkardığı tektaş yüzükle evlilik teklifi etti.
İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife "Evet" cevabı veren genç kadın tektaş yüzüğün küçük olduğunu görünce "Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum" diyerek Onur A.'ya tepki gösterdi.
"BENİ BUHRANA İTTİ"
Sabah gazetesinin haberine göre mekandan ayrılan Onur A., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken bir anlık öfkeyle araçtan inip yaşamına son vermek için köprü korkuluklarına çıktı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam, evlilik teklif ettiği sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, onuru ve gururunun kırıldığını söyledi.
Onur A., "Beni psikolojik buhrana itti" diyerek, İrina D.'den şikâyetçi oldu. Genç kadın hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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