Tele 1’in 28 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılması: ‘Görev ve yetki alanımda değil’

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından kurucusu olduğu Tele 1 televizyonu da TMSF’ye devredilmişti. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, TMSF’nin kayyım olarak atandığı Tele 1 Televizyonu’nu 28 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığını anımsattı. İhalede son teklif verme tarihinin 16 Haziran olarak belirlendiğine işaret eden Olgun, Şimşek’e şu soruları yöneltti:

“TMSF’nin Tele 1’in ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkarmasına dayanak teşkil eden mahkeme kararı veya kararları nelerdir? Tele 1’in satışa çıkarılması işlemi, kesinleşmiş bir mahkumiyet veya kesinleşmiş bir müsadere kararı bulunmaksızın mı gerçekleştirilmiştir? Merdan Yanardağ ve Tele 1 hakkında yürütülen süreçte, bugün itibarıyla kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü ya da kesinleşmiş bir müsadere kararı bulunmakta mıdır? Eğer kesinleşmiş bir müsadere kararı bulunmuyor ise, yalnızca soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunan bir dosya nedeniyle bir televizyon kanalının satışa çıkarılması hangi mevzuat hükmüne dayandırılmaktadır? Masumiyet karinesi gereği hüküm kesinleşmeden gerçekleştirilen bu tür satış işlemlerinin mülkiyet hakkı ve adil yargılanma hakkı üzerinde doğurabileceği ihlallere ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır?”

KONUYA GİRMEDİ

Bakan Şimşek, yanıtında mevzuatı anımsatmakla yetindi. Şimşek, “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca söz konusu önergede yer alan hususlar, bakanlığımız görev ve yetki alanında bulunmamaktadır” dedi.