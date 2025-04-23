Telefon bataryası bomba gibi patladı!

Hatay’da bir telefoncu dükkanında cep telefonu bataryasının patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefon bataryası bomba gibi patladı!
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:52

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan Türkiye Yüzyılı Çarşısı’ndaki işyerinde yaşandı.

Telefoncu dükkanında çalışan Salih Bayram’ın işleriyle ilgilendiği esnada bir cep telefonunun bataryası bomba gibi patlayarak alev aldı.

Bataryanın patlamasıyla Bayram, refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu.

İşyerindeki yurttaşların yaşadığı panik ve patlama anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Batarya #patlama #telefon #cep telefonu

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