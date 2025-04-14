Trabzon'da hareketli dakikalar! Evde 'gaz sıkışması' sonucu patlama: Enkaz altında kalan bir kişi yaralandı!
Trabzon’un Of ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, duvarlarının bir bölümü yıkılan tek katlı evde enkaz altında Hasan Arslan yaralandı.
Of ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’ndeki tek katlı bir evde, gaz sıkışması sonucu saat 14.30'da patlama oldu.
Patlamada evin duvarlarının bir bölümü çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALI OLARAK KURTARILDI
Gelen ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, enkaz altında olduğu tespit edilen Hasan Arslan yaralı olarak kurtarıldı.
Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, evde çökme riskine karşı çevrede geniş önlem aldı.
Etiketler: #trabzon #gaz patlaması
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