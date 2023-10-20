Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca telefon dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp para ve ziynet eşyaları isteyerek 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işlediği belirlenen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
12 şüpheliden 8'i Şanlıurfa, Hatay ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.
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