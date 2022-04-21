Telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Konya'da yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalandı.

DHA
21 Nisan 2022 Perşembe, 15:00
Telefon kablolarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar
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H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi.

Bu sırada telefon hattında arazı meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi.

İhbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı. Şüphelilerden H.N.A.'nın poliste 19, M.Ç.'nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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