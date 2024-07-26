Telefon kaçakçısı 'uygulama noktasında' yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 270 bin TL olan 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:23
Telefon kaçakçısı 'uygulama noktasında' yakalandı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Sarayköy ilçesinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 270 bin TL olduğu değerlendirilen 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Telefon kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, cep telefonlarına ise el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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