Telefonla aradıkları kişileri 'kamu görevlisiyim' diyerek dolandırdılar!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:52

Güncelleme: 22.11.2023 - 14:00

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

Polisin 2 ay süren çalışmasıyla kimliği belirlenen 12 şüphelinin adreslerine eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 25 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 TL ve 800 bin TL değerinde çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.