Telefonla aradıkları kişileri 'kamu görevlisiyim' diyerek dolandırdılar!

Akçakale'de telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:52
Telefonla aradıkları kişileri 'kamu görevlisiyim' diyerek dolandırdılar!
Abone Ol google-news

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

Polisin 2 ay süren çalışmasıyla kimliği belirlenen 12 şüphelinin adreslerine eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 25 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 TL ve 800 bin TL değerinde çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

 


Baskın dolandırıcı dolandırıcılık HAKim Operasyon savcı Şanlıurfa polis

İlgili Haberler

Sınıfta akran zorbalığı: ‘Saçın çok güzelmiş’ diyerek darbetti!

Sınıfta akran zorbalığı: ‘Saçın çok güzelmiş’ diyerek darbetti!
'Kargocuyum' diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı

'Kargocuyum' diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı
Zincir restoranda ‘Yemeğinizde bebek kanı var’ diyerek girip, çalışanı bıçakladı

Zincir restoranda ‘Yemeğinizde bebek kanı var’ diyerek girip, çalışanı bıçakladı

En Çok Okunan Haberler