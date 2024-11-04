Telefonlarını satan yurttaşları hakim cübbesi giyip dolandırmışlar

Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:40

Güncelleme: 04.11.2024 - 17:40

Antalya merkezli olarak Bursa ve Yalova’da dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini ağır ceza hakimi olarak tanıtarak "savcı arkadaşlarının olduğunu, adli sorunları çözüme kavuşturabileceklerini" söyleyip, yurttaşlardan dosya masrafı, bloke işlemleri ve arabuluculuk ücreti aldıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili ekipler çalışmalarını genişletti.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden telefon satışı yapan yurttaşlarla adliye binası ve çevresinde hakim cübbesi giyip görüşme yaptıktan sonra satışa sunulan telefonların ücretlerini ödemeyerek dolandırıcılık yaptığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonla Ç.V. ve F.B.’yi yakaladı.

Yapılan aramalarda ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ağır Ceza Hakimi olarak adlarına düzenlenmiş sahte kimlik kartları, kaşe, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.