Cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:09

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:09

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden, hakkında hakaret, kasten yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U.'nun başkasına ait aracı kullanarak Havza'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Plaka Tanıma Sistemi'nden plakası tespit edilen aracın Samsun istikametine gittiğinin anlaşılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

C.U.'nun içinde bulunduğu araç, Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada durduruldu. Polis, sürücünün verdiği kimliğin C.U.'nun kardeşi A.U.'ya ait olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatılan C.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilecek.