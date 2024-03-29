Cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:09
Cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı
Abone Ol google-news

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden, hakkında hakaret, kasten yaralama, tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U.'nun başkasına ait aracı kullanarak Havza'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Plaka Tanıma Sistemi'nden plakası tespit edilen aracın Samsun istikametine gittiğinin anlaşılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

C.U.'nun içinde bulunduğu araç, Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada durduruldu. Polis, sürücünün verdiği kimliğin C.U.'nun kardeşi A.U.'ya ait olduğunu belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatılan C.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilecek.

 


Samsun haberleri CEZAevi haberleri firar haberleri

İlgili Haberler

Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Mardin’de ’dur’ ihtarına uymayan 2 firari tutuklandı

Mardin’de ’dur’ ihtarına uymayan 2 firari tutuklandı
Ağrı’da firari olan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı

Ağrı’da firari olan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Bağış parası olarak verdim’

‘Bağış parası olarak verdim’
Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’

Erbakan ‘şartlarını’ açıkladı: ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?
İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'

İsmailağa Cemaati'nde 'Cübbeli Ahmet' depremi... 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
25 yılda tek bir tane açmamışlardı... Murat Kurum'dan şaşırtan 'kreş' vaadi!

25 yılda tek bir tane açmamışlardı... Murat Kurum'dan şaşırtan 'kreş' vaadi!
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!